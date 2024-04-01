Широков высказался о чемпионских амбициях «Динамо»

Роман Широков поделился мнением, сможет ли «Динамо» реально бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Возможно, чемпионские амбиции «Динамо» были переоценены. Поражение в матче с «Ростовом» – командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство.

По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», – сказал Широков.