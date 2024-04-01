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    Широков высказался о чемпионских амбициях «Динамо»

    Роман Широков поделился мнением, сможет ли «Динамо» реально бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    «Возможно, чемпионские амбиции «Динамо» были переоценены. Поражение в матче с «Ростовом» – командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство.

    По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», – сказал Широков.

    • «Ростов» в пятницу разгромил динамовцев со счетом 4:1.
    • Столичная команда занимает 3-е место в таблице РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 17:17
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1711983275
    От Зенита ещё получат а потом скажут)
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    Cleaner
    1711990828
    ОТМАЗАННЫЙ, не лезь к нам со своими высказываниями!!!...(((((((((((((((((((((
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