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    Хаби Алонсо отказал трем топ-клубам

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо имел три варианта продолжения карьеры в другом клубе.

    В итоге испанец решил не менять команду и остаться в Леверкузене еще на один сезон.

    Переманить Алонсо предстоящим летом хотели:

    • «Челси» – этот вариант не заинтересовал тренера;
    • «Ливерпуль» – Хаби не захотел возглавлять команду сразу после успешной эпохи Юргена Клоппа, опасаясь завышенных ожиданий;
    • «Бавария» – переговоры шли успешно, но в них вмешался «Реал», который рассчитывает назначить Алонсо в будущем, что убедило его подождать.

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    Источник: твиттер журналиста Foot Mercato Санти Ауны

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    01.04.2024 14:56
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1711979600
    Странно что наши ещё молчат о том что до того как Алонсо возглавил Байер его рассматривали как кандидата на пост тренера кого то из РПЛ.
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    моэм
    1712035371
    Получается только лишь обещание Реала пересилило реальные предложения Баварии и Ливерпуля ?...может быть он просто патриот Реала , а может у него мечта вернуться в лучший клуб Испании с триумфом ....одно хорошо , то что деньги у Алонсо позади футбола.
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