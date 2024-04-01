Хаби Алонсо отказал трем топ-клубам

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо имел три варианта продолжения карьеры в другом клубе.
В итоге испанец решил не менять команду и остаться в Леверкузене еще на один сезон.
Переманить Алонсо предстоящим летом хотели:
- «Челси» – этот вариант не заинтересовал тренера;
- «Ливерпуль» – Хаби не захотел возглавлять команду сразу после успешной эпохи Юргена Клоппа, опасаясь завышенных ожиданий;
- «Бавария» – переговоры шли успешно, но в них вмешался «Реал», который рассчитывает назначить Алонсо в будущем, что убедило его подождать.