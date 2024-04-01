Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем призеров

Март позади, а значит пора подвести итоги нашего уютного «Конкурса прогнозов».

Порядка 200 постоянных участников чуть ли не в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров марта выглядит так.

1. Пекарь21 – 24790 очков.

2. whitecoal – 23388.

3. dema 777 – 22507.

4. zra78 – 22145.

5. Боров навоз – 21975.

Вновь пятерка лучших оказалась совершенно новой по сравнению с предыдущим месяцем.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к апрельскому сезону! Первый тур уже доступен.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!