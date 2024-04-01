Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем призеров

    Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем призеров

    Март позади, а значит пора подвести итоги нашего уютного «Конкурса прогнозов».

    Порядка 200 постоянных участников чуть ли не в ежедневном режиме раздумывали над результатами футбольных матчей, анализировали расклады, но кто-то оказался более удачливым. Пятерка призеров марта выглядит так.

    1. Пекарь21 – 24790 очков.

    2. whitecoal – 23388.

    3. dema 777 – 22507.

    4. zra78 – 22145.

    5. Боров навоз – 21975.

    Вновь пятерка лучших оказалась совершенно новой по сравнению с предыдущим месяцем.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к апрельскому сезону! Первый тур уже доступен.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2024 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Plyash
    1711963022
    Искренние поздравления Великолепной пятёрке!!! Браво,ребята.Как говорится - свисток,смена состава. Удачи всем в будущем "Конкурсе прогнозов."
    Ответить
    MazaiNN
    1711969709
    Мои поздравления.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+