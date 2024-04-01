Смородская пожалела футболистов «Спартака»: «Вынуждены играть под руководством Абаскаля»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После матча с «Уралом» (0:0) испанец сказал, что выбирает стартовый состав с помощью бога.
«Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред.
Абаскаль – наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками. Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», – сказала Смородская.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
- Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
- После 21 матча в текущем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.