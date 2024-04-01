Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Смородская пожалела футболистов «Спартака»: «Вынуждены играть под руководством Абаскаля»

    Смородская пожалела футболистов «Спартака»: «Вынуждены играть под руководством Абаскаля»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После матча с «Уралом» (0:0) испанец сказал, что выбирает стартовый состав с помощью бога.

    «Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред.

    Абаскаль – наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками. Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», – сказала Смородская.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 21 матча в текущем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

    Новости по теме
    Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль» 1
    Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля 2
    «Спартак» сделал заявление о главном тренере 33
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2024 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1711958612
    Почему не чему не поучится? Человек метр с кепкой, как тренир полный ноль, а бабки лапатой гребет. Она в своем уме? Он тренинги должен вести. :))))
    Ответить
    Алексей З
    1711959086
    "Опять про море"... Наверно про Абаскаля уже все высказались , да по многу раз, не устали ? Хотелось бы у данной особе узнать мнение по всем тренерам РПЛ , чью работу она оценивает лучше Абаскаля ? Может Галактионов радует или Федотов , "выстроенная" оборона динамовцев вдохновляет ? Давайте только без представителей > 8...
    Ответить
    Cleaner
    1711959089
    Локомотив долгие годы был вынужден СУЩЕСТВОВАТЬ под руководством Смородской!!!...(((
    Ответить
    Plyash
    1711959423
    Ольга,пришло время купить новый вибратор.Смени и успокойся.
    Ответить
    Krics
    1711959580
    Вот ведь правда,баба на корабле,а эта бабка ,уже о высоком пора думать,ихмо.
    Ответить
    SLADE2019
    1711960069
    Абаскаль действительно наплел несусветную муть. Он после каждого тура дает болтунам и болтушкам кайф ловить. А в данном случае, Смородская верно указала, что игру он не ставит, нет игры, как таковой, даже престарелый Урал не додавили.
    Ответить
    anatolich72
    1711967236
    Смородская-"эталон" руководителя.
    Ответить
    Fialet
    1711973615
    Срамотская серет.
    Ответить
    TIMOTHY
    1711979672
    Ольга пожалела секту и зря )) все ответы здесь!) Вывод,так им и надо!
    Ответить
    DVOK68
    1711981008
    Это понятно почти всем.Включая клубных руководителей.Но они как Жеглов в бессмертном фильме-"Я сказал будет сидеть"! ) Будет руководить пока не настанет светлый момент не выплачивать ржавому неустойку за прерывание контракта.Тогда да,будет другой тренер.А пораньше-ни ни!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+