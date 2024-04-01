Смородская пожалела футболистов «Спартака»: «Вынуждены играть под руководством Абаскаля»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После матча с «Уралом» (0:0) испанец сказал, что выбирает стартовый состав с помощью бога.

«Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред.

Абаскаль – наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками. Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», – сказала Смородская.