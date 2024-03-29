Хавбек «Динамо» Макаров оценил уровень РПЛ

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что уровень чемпионат России снижается с каждым годом.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге Конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов.

В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое места, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням Лигу чемпионов, а по выходным – чемпионат», – сказал Макаров.