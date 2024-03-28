«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Реала»

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна.

Клуб ищет дублера для Расмуса Хойлунда – опытного и работоспособного нападающего.

«МЮ» интересуется Хоселу, который принадлежит «Эспаньолу» и выступает в сезоне-2023/24 за «Реал» на правах аренды.

34-летний испанец имеет опыт выступлений в АПЛ в составе «Сток Сити» и «Ньюкасла». При этом его приоритет – остаться в «Реале».