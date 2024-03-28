Смородская оценила решение РФС продлить контракт с Карпиным

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта между РФС и Валерием Карпиным.

Сообщалось, что главному тренеру сборной России предложат заключить новое соглашение до 2026 года.

«Буду очень рада, если Карпин продлит контракт, потому что это лучшая кандидатура для сборной России. Его результаты нельзя оценивать в отрыве от текущей ситуации.

Вряд ли у кого-то получилось бы лучше, чем у Карпина», – считает Смородская.