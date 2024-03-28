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    • Смородская оценила решение РФС продлить контракт с Карпиным

    Смородская оценила решение РФС продлить контракт с Карпиным

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном продлении контракта между РФС и Валерием Карпиным.

    Сообщалось, что главному тренеру сборной России предложат заключить новое соглашение до 2026 года.

    «Буду очень рада, если Карпин продлит контракт, потому что это лучшая кандидатура для сборной России. Его результаты нельзя оценивать в отрыве от текущей ситуации.

    Вряд ли у кого-то получилось бы лучше, чем у Карпина», – считает Смородская.

    • Карпин в сборной с 2021 года.
    • С 2022-го Россия отстранена от международного футбола.
    • В июне россияне проведут товарищеский матч с Белоруссией.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1711611855
    Сама то поняла, что сказала? Вряд и кого то получилось бы лучше. Вот уж окаянная тетка.
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    andr45
    1711612750
    Все команды, которые тренировал Карпин показывали искрометный, техничный и высоко интеллектуальный футбол! А его престарелая жена, превратившаяся из прекрасного воробышка в настоящую штангистку с мощными бицепсами, заслуживает особого внимания)
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    DOCTOR PENALTY
    1711613528
    Поддерживаю. Смородская права.
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    TIMOTHY
    1711626786
    Валера лучший это правда
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