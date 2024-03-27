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    Агент сравнил сборные России и Грузии

    Сандро Челидзе, футбольный агент, сравнил сборные Грузии и России.

    «На сегодняшний день сборная России и сборная Грузии – это две очень сильные команды. Очень достойные. На самом деле, у грузин два топовых игрока – Кварацхелия и Мамардашвили, которые играют в европейских грандах.

    А у России сборная более сбалансированная. В своих лучших составах эти сборные устроили бы интересный матч. Тяжело назвать фаворита в такой игре. У Грузии сейчас эмоциональный подъeм, игроки бьются в каждом матче.

    Ребята-грузины вырастают в уровне сразу же, потому что все стремятся в Европу уехать на повышение. В России и так был топ чемпионат. В своe время в России были достойные доходы, которые даже превышали заработок европейских клубов. У каждого футболиста был индивидуальный кейс.

    Может, не видели смысла уезжать, так как в России было всe: хорошие доходы, еврокубки, топ-лига. Идти на понижение зарплат не хотелось, думаю, в этом дело. Уверен, что сейчас у многих европейских клубов тоже есть интерес к российским игрокам», – сказал Челидзе.

    • В финальном стыковом матче за путевку на Евро-2024 Грузия дома победила Грецию (0:0, 4:2 по пенальти).
    • Грузия впервые вышла на Евро/ЧМ.
    • Летом в Германии команда сыграет в одной группе с Португалией, Турцией, Чехией.

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    Источник: Legalbet

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    27.03.2024 21:45
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1711567759
    Таким сильным сборным, я бы трусы, не доверил, мне постирать.
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