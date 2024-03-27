Агент сравнил сборные России и Грузии

Сандро Челидзе, футбольный агент, сравнил сборные Грузии и России.

«На сегодняшний день сборная России и сборная Грузии – это две очень сильные команды. Очень достойные. На самом деле, у грузин два топовых игрока – Кварацхелия и Мамардашвили, которые играют в европейских грандах.

А у России сборная более сбалансированная. В своих лучших составах эти сборные устроили бы интересный матч. Тяжело назвать фаворита в такой игре. У Грузии сейчас эмоциональный подъeм, игроки бьются в каждом матче.

Ребята-грузины вырастают в уровне сразу же, потому что все стремятся в Европу уехать на повышение. В России и так был топ чемпионат. В своe время в России были достойные доходы, которые даже превышали заработок европейских клубов. У каждого футболиста был индивидуальный кейс.

Может, не видели смысла уезжать, так как в России было всe: хорошие доходы, еврокубки, топ-лига. Идти на понижение зарплат не хотелось, думаю, в этом дело. Уверен, что сейчас у многих европейских клубов тоже есть интерес к российским игрокам», – сказал Челидзе.