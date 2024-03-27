Божович назвал команду, которая вылетит из текущего топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович дал прогноз на итоги сезона в РПЛ.

– Ваш прогноз на тройку призеров РПЛ.

– «Зенит», «Динамо», а вот по поводу «Краснодара» не уверен. Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров.

– «Краснодар» совсем не вызывает у вас доверия.

– Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю.