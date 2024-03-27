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    • Божович назвал команду, которая вылетит из текущего топ-3 РПЛ

    Божович назвал команду, которая вылетит из текущего топ-3 РПЛ

    Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович дал прогноз на итоги сезона в РПЛ.

    – Ваш прогноз на тройку призеров РПЛ.

    «Зенит», «Динамо», а вот по поводу «Краснодара» не уверен. Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров.

    «Краснодар» совсем не вызывает у вас доверия.

    – Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю.

    • 13 марта главным тренером «Краснодара» вместо Владимира Ивича стал Мурад Мусаев.
    • После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. У «Краснодара» 39 очков, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 32, у «Спартака» – 31.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии (9)
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    MazaiNN
    1711550553
    Мурик пришел. Увидел. Победил...
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    Спартач80
    1711552076
    Не верит в Краснодар, а на самом деле стыдно за Зенит...
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    WE ARE FOR PETER
    1711555841
    Думаю Краснодар нормально это сезон отыграет! Что называется на багаже
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    Дубина
    1711556811
    За бзянит дырявый всегда и всем стыдно! пробакланенные
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    Кузьмич на трибуне
    1711557167
    Божевичу сильно обидно за Ивича, вот он во сердцах и желает катастрофы Краснодару. Игра против Локо покажет. С одной стороны вроде бывают случаи, когда смена тренера даёт эмоциональный всплеск и команда 2-3 тура подряд побеждает, с другой стороны, никто не знает той обстановки, что сейчас в стане быков. Многие почему то уверены,что Краснодар уйдёт в крутое пике.
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    TIMOTHY
    1711557378
    Мусаев не успеет угробить Краснодар так быстро
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