Божович назвал команду, которая вылетит из текущего топ-3 РПЛ

Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович дал прогноз на итоги сезона в РПЛ.
– Ваш прогноз на тройку призеров РПЛ.
– «Зенит», «Динамо», а вот по поводу «Краснодара» не уверен. Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров.
– «Краснодар» совсем не вызывает у вас доверия.
– Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю.
- 13 марта главным тренером «Краснодара» вместо Владимира Ивича стал Мурад Мусаев.
- После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. У «Краснодара» 39 очков, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 32, у «Спартака» – 31.