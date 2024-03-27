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    «Спартак» поможет пострадавшим от теракта в «Крокусе»

    «Спартак» окажет материальную помощь пострадавшим от теракта в «Крокус сити холл».

    «Наш клуб окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагедии, которая случилась 22 марта.

    Все средства от продажи билетов на домашний матч «Спартак» – «Урал», который состоится на «ЛУКОЙЛ Арене» 30 марта в 19:00 мск, будут направлены на помощь пострадавшим», – говорится в сообщении «Спартака».

    • Все матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокус сити холле» в Красногорске.
    • В результате теракта погибли 140 человек.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1711553983
    это правильное решение
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    subbotaspartak
    1711554245
    Давай, москвичи, на футбол, из Сибири далековато
    Ответить
    шахта Заполярная
    1711555272
    Ну а что самый бедный бразильский клуб молчит? Или все деньги на педров ушли.
    Ответить
    СпорЦмен
    1711559117
    Да на игры срама давно уже ни кто не ходит. Значит денег не собирут. Семьи пострадавших получат от срама кожаные штаны, с дыркой на жопе и берет.
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