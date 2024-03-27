«Спартак» поможет пострадавшим от теракта в «Крокусе»

«Спартак» окажет материальную помощь пострадавшим от теракта в «Крокус сити холл».

«Наш клуб окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагедии, которая случилась 22 марта.

Все средства от продажи билетов на домашний матч «Спартак» – «Урал», который состоится на «ЛУКОЙЛ Арене» 30 марта в 19:00 мск, будут направлены на помощь пострадавшим», – говорится в сообщении «Спартака».