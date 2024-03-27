Булыкин объяснил, почему Дзюба интересуется шоу-бизнесом

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в различных шоу.

«Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдет в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом. Конечно, у него будут варианты с футболом, но все равно решать ему. Считаю, что это все может пройти безболезненно, если он перейдет в шоу-бизнес. В качестве шоу я не разбираюсь, но такие треш-шоу мне не нравятся», – сказал Булыкин.