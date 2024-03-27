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    Булыкин объяснил, почему Дзюба интересуется шоу-бизнесом

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в различных шоу.

    «Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдет в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом. Конечно, у него будут варианты с футболом, но все равно решать ему. Считаю, что это все может пройти безболезненно, если он перейдет в шоу-бизнес. В качестве шоу я не разбираюсь, но такие треш-шоу мне не нравятся», – сказал Булыкин.

    • Дзюба ранее снимался в рекламных роликах и телепередачах, был одним из соведуших YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с Леонидом Слуцким.
    • В этом сезоне нападающий провел 23 матча за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 4 передачи.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1711549811
    Закончив с футболом Артем будет баллотироваться в мэры Москвы.
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    Цугундeр
    1711550664
    С плохо скрытой завистью и хорошо видным раздражением объяснил Булыкин ..
    Ответить
    ...уефан
    1711550884
    ... Дзюбермен-Шоу!...
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