В «Байере» заинтересовались Байером

Лучший бомбардир «Хоффенхайма» Максимилиан Байер интересен «Байеру». По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, леверкузенцы рассматривают 21-летнего футболиста в качестве возможной замены чешскому форварду Адаму Гложеку. Максимилиана также могут подписать в случае ухода Виктора Бонифасе, но нигерийца клуб отпустит только при очень выгодном предложении.

Сумма отступных, указанная в контракте Байера, составляет около 30 миллионов евро, также необходимо будет выплачивать подписной бонус и зарплату.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Ливерпуль».