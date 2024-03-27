В «Байере» заинтересовались Байером

Лучший бомбардир «Хоффенхайма» Максимилиан Байер интересен «Байеру». По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, леверкузенцы рассматривают 21-летнего футболиста в качестве возможной замены чешскому форварду Адаму Гложеку. Максимилиана также могут подписать в случае ухода Виктора Бонифасе, но нигерийца клуб отпустит только при очень выгодном предложении.
Сумма отступных, указанная в контракте Байера, составляет около 30 миллионов евро, также необходимо будет выплачивать подписной бонус и зарплату.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Ливерпуль».
- Байер провел в этом сезоне за клуб 27 матчей, забил 12 голов, отдал 5 передач.
- «Байер» лидирует в Бундеслиге с 70 очками после 26 туров. Команда опережает «Баварию» на 10 очков.