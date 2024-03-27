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    Жена Карпина высказалась о продлении контракта мужа с РФС

    Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, Дарья Карпина, ответила на вопросы о переговорах ее мужа с РФС.

    – Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно.

    – Как вы к этому относитесь? Все-таки в таком случае Валерией Георгиевич до 2026 года будет уезжать из семьи на сборы национальной команды.

    – А чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь.

    • Нынешнее соглашение Карпина с РФС истекает летом.
    • По данным «Спорт-Экспресса», союз предложит ему новый двухлетний контракт.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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