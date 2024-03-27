Жена Карпина высказалась о продлении контракта мужа с РФС

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, Дарья Карпина, ответила на вопросы о переговорах ее мужа с РФС.

– Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно.

– Как вы к этому относитесь? Все-таки в таком случае Валерией Георгиевич до 2026 года будет уезжать из семьи на сборы национальной команды.

– А чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь.