Жена Карпина высказалась о продлении контракта мужа с РФС

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, Дарья Карпина, ответила на вопросы о переговорах ее мужа с РФС.
– Я впервые слышу об этом. Мне ничего не известно.
– Как вы к этому относитесь? Все-таки в таком случае Валерией Георгиевич до 2026 года будет уезжать из семьи на сборы национальной команды.
– А чего рассуждать о том, что еще не произошло? Насколько я знаю, никаких переговоров на сегодняшний день не ведется. Поэтому я об этом даже не задумываюсь.
- Нынешнее соглашение Карпина с РФС истекает летом.
- По данным «Спорт-Экспресса», союз предложит ему новый двухлетний контракт.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.