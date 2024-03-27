Губерниев одобрил продолжение работы Карпина со сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном продлении РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Пусть работает. Мне кажется, он прекрасный тренер для сборной в таких условиях. Жаль, что команда нигде не играет, только товарищеские матчи. Футболистов вызывают лучших, которые есть, тренер он хороший. Человек он хоть и не простой, но очень симпатичный, по крайней мере, мне. Поэтому пусть продолжает работу.

Спортсмены в любом случае испытывают проблемы с мотивацией. Сказать, что они роботы и им всe равно, я не могу. Без еврокубков наш футбол угасает, это ясно всем. И наша задача как-то минимизировать это падение.

Это касается биатлона, хоккея – всех видов спорта абсолютно. И именно поэтому я поприветствую выступление тех немногих, кто поедет на Олимпиаду, потому что они будут останавливать регресс и являться ориентирами для нашей молодeжи. Мы не должны замыкаться на себе», – сказал Губерниев.