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    • Губерниев одобрил продолжение работы Карпина со сборной России

    Губерниев одобрил продолжение работы Карпина со сборной России

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном продлении РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Пусть работает. Мне кажется, он прекрасный тренер для сборной в таких условиях. Жаль, что команда нигде не играет, только товарищеские матчи. Футболистов вызывают лучших, которые есть, тренер он хороший. Человек он хоть и не простой, но очень симпатичный, по крайней мере, мне. Поэтому пусть продолжает работу.

    Спортсмены в любом случае испытывают проблемы с мотивацией. Сказать, что они роботы и им всe равно, я не могу. Без еврокубков наш футбол угасает, это ясно всем. И наша задача как-то минимизировать это падение.

    Это касается биатлона, хоккея – всех видов спорта абсолютно. И именно поэтому я поприветствую выступление тех немногих, кто поедет на Олимпиаду, потому что они будут останавливать регресс и являться ориентирами для нашей молодeжи. Мы не должны замыкаться на себе», – сказал Губерниев.

    • Нынешнее соглашение Карпина истекает летом.
    • РФС предложит ему новый двухлетний контракт.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии (4)
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    Damir07
    1711536804
    Я знайте что не понимаю Кто такой этот губернев)))? Комментатор который только в лыжах разбираться кричит арет в футболе ничего не знает ничего не понимает вы его матч слышали какой то? Пусть работает говорит а кто он такой чтобы его об этом спрашивали)))) Никогда не забуду как он оскарбил Уткина потом когда он умер бедный начал хвалить да что с мёртвого взять Пошёл на ...... этот губернев Не пишите про этого губернева на футболе
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    Bez Imeni
    1711537347
    хандон этот губерниев
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    subbotaspartak
    1711537425
    Благословил, батюшка...... матушка
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