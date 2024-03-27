Месси рассказал, почему ему тяжело дался переход в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о трудностях, возникших у него после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.

«Переход в «ПСЖ» дался тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», и я думал, что останусь. Я был не готов уйти, все произошло очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

Меня встретила другая лига, другой клуб, новая раздевалка. Это были перемены, к которым мы не стремились, и поэтому поначалу это было трудно», – сказал Месси в подкасте Big Time.