Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Месси рассказал, почему ему тяжело дался переход в «ПСЖ»

    Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о трудностях, возникших у него после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году.

    «Переход в «ПСЖ» дался тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», и я думал, что останусь. Я был не готов уйти, все произошло очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

    Меня встретила другая лига, другой клуб, новая раздевалка. Это были перемены, к которым мы не стремились, и поэтому поначалу это было трудно», – сказал Месси в подкасте Big Time.

    • Аргентинец отыграл в «ПСЖ» два сезона, дважды став чемпионом Франции.
    • Летом 2023 года Месси перешел в «Интер Майами».

    Новости по теме
    Экс-зенитовец может стать одноклубником Месси
    Месси подешевел впервые после отъезда из Европы 3
    Бекхэм рассказал, как узнал о приходе Месси в «Интер Майами» 1
    Источник: As

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fialet
    1711534827
    Потому что там были свои звёзды, которые не захотели перед ним кланятся и играть для него.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+