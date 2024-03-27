Мостовой оценил увольнение Ивича и назвал задачу Мусаева

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о замене главного тренера «Краснодара» – вместо Владимира Ивича этот пост занял Мурад Мусаев.

«Увольнение Ивича – огромный минус для «Краснодара», это потеря топ-тренера. Понятно, что мы всего не знаем, но при нем команда шла в лидерах, был результат. С ним бы сто процентов клуб боролся бы за золото. Но все равно я думаю, что «Краснодар» остается в гонке, игроки выходят на поле, а не тренер. Задача Мусаева сейчас просто ничего не испортить», – сказал Мостовой.