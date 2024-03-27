Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мостовой оценил увольнение Ивича и назвал задачу Мусаева

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о замене главного тренера «Краснодара» – вместо Владимира Ивича этот пост занял Мурад Мусаев.

    «Увольнение Ивича – огромный минус для «Краснодара», это потеря топ-тренера. Понятно, что мы всего не знаем, но при нем команда шла в лидерах, был результат. С ним бы сто процентов клуб боролся бы за золото. Но все равно я думаю, что «Краснодар» остается в гонке, игроки выходят на поле, а не тренер. Задача Мусаева сейчас просто ничего не испортить», – сказал Мостовой.

    • Замена тренера в «Краснодаре» произошла 13 марта.
    • Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 играх. «Зенит» располагается на первой строчке с 40 очками.

    Новости по теме
    Мостовой отреагировал на возможный отъезд Черчесова в Азербайджан
    Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса 24
    Мостовой заявил, что в решении о досрочной отставке Абаскаля не будет логики 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+