Нигматуллин высказался о сохранении Карпина во главе сборной России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил намерение РФС предложить новый контракт главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

«Продление Карпина более, чем логично. В нынешней ситуации, когда достаточно тяжелые времена из-за отсутствия официальных матчей, команде поддерживать форму очень сложно. Как показал последний матч с Сербией, у нас неплохая команда. Роль Карпина в этом достаточно большая, это нельзя отрицать. Поэтому, будет логично, если с ним продлят контракт. Желаю Валерию Георгиевичу успехов, чтобы как можно скорее играли в официальных матчах и показывали всю красоту футбола», – сказал Нигматуллин.