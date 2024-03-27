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    • Нигматуллин высказался о сохранении Карпина во главе сборной России

    Нигматуллин высказался о сохранении Карпина во главе сборной России

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил намерение РФС предложить новый контракт главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

    «Продление Карпина более, чем логично. В нынешней ситуации, когда достаточно тяжелые времена из-за отсутствия официальных матчей, команде поддерживать форму очень сложно. Как показал последний матч с Сербией, у нас неплохая команда. Роль Карпина в этом достаточно большая, это нельзя отрицать. Поэтому, будет логично, если с ним продлят контракт. Желаю Валерию Георгиевичу успехов, чтобы как можно скорее играли в официальных матчах и показывали всю красоту футбола», – сказал Нигматуллин.

    • Нынешнее соглашение Карпина истекает летом.
    • РФС предложит ему новый двухлетний контракт.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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