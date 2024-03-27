Божович ответил с шутливой отсылкой к Зареме, что мешает «Спартаку» лидировать

Главный тренер «Нефтчи» из Баку Миодраг Божович иронично высказался о «Спартаке».

«Не грустно ли мне видеть одного и того же чемпиона в РПЛ постоянно? Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»?

Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даeшь тренеру работать, не мешаешь и ждeшь результата. Всe», – сказал Божович.