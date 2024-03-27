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    • Божович ответил с шутливой отсылкой к Зареме, что мешает «Спартаку» лидировать

    Божович ответил с шутливой отсылкой к Зареме, что мешает «Спартаку» лидировать

    Главный тренер «Нефтчи» из Баку Миодраг Божович иронично высказался о «Спартаке».

    «Не грустно ли мне видеть одного и того же чемпиона в РПЛ постоянно? Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»?

    Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даeшь тренеру работать, не мешаешь и ждeшь результата. Всe», – сказал Божович.

    • Ранее на основании гороскопов «Спартаком» управляла жена экс-владельца Леонида Федуна Зарема Салихова.
    • Сейчас «Спартак» под контролем «Лукойла».
    • Команда идет в РПЛ на 6-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1711527022
    "Ранее на основании гороскопов «Спартаком» управляла жена экс-владельца Леонида Федуна Зарема Салихова" ахаха!
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    SLADE2019
    1711527099
    Еще одна козлина лезет куда не просят. Занимайся своим нефтчи, идиотина.
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    andr45
    1711528882
    А какое отношение эта серость имеет к Спартаку? Этот тренировал, в том числе и Динамо с Кураньи. Результат - почетное СЕДЬМОЕ место) Локомотив он тренировал не хуже - СЕДЬМОЕ место))))
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    Цугундeр
    1711529421
    При правильной пунктуации .. слова Графа заслуживают оваций . "Покупаешь хороших легионеров, даёшь тренеру , работать не мешаешь и ждeшь результата. Всe ." Получаем Зенит .
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    NewLife
    1711530454
    "Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»?" Не кто, а что - элементарная порядочность, подлый помойный админ ресурс и ангажированность судей.
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