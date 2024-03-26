Лунев выделил сильнейшего вратаря России

Вратарь сборной России Андрей Лунев выделил сильнейшего коллегу по амплуа в стране.
– Назови вратаря № 1 в России, в РПЛ.
– Честно, тяжело сказать, потому что я не смотрю игры. А по тому, что видел, выделить кого‑то будет некрасиво. Все молодцы, все мужчины!
– Игорь Акинфеев назвал Матвея Сафонова.
– Не могу не согласиться с Игорем. Возможно, это так. Обычно принято Игоря убирать за скобки, поэтому, может быть, так оно и есть. Игорь играет, он может сделать более объективный выбор. Мне это сделать тяжело.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Он самый дорогой вратарь России (18 миллионов евро).
- Контракт игрока действует до 2029 года.