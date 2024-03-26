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    Лунев выделил сильнейшего вратаря России

    Вратарь сборной России Андрей Лунев выделил сильнейшего коллегу по амплуа в стране.

    – Назови вратаря № 1 в России, в РПЛ.

    – Честно, тяжело сказать, потому что я не смотрю игры. А по тому, что видел, выделить кого‑то будет некрасиво. Все молодцы, все мужчины!

    Игорь Акинфеев назвал Матвея Сафонова.

    – Не могу не согласиться с Игорем. Возможно, это так. Обычно принято Игоря убирать за скобки, поэтому, может быть, так оно и есть. Игорь играет, он может сделать более объективный выбор. Мне это сделать тяжело.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Он самый дорогой вратарь России (18 миллионов евро).
    • Контракт игрока действует до 2029 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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