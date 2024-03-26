Лунев выделил сильнейшего вратаря России

Вратарь сборной России Андрей Лунев выделил сильнейшего коллегу по амплуа в стране.

– Назови вратаря № 1 в России, в РПЛ.

– Честно, тяжело сказать, потому что я не смотрю игры. А по тому, что видел, выделить кого‑то будет некрасиво. Все молодцы, все мужчины!

– Игорь Акинфеев назвал Матвея Сафонова.

– Не могу не согласиться с Игорем. Возможно, это так. Обычно принято Игоря убирать за скобки, поэтому, может быть, так оно и есть. Игорь играет, он может сделать более объективный выбор. Мне это сделать тяжело.