Орещук ответил, на каком месте шел бы в РПЛ клуб Роналду

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Конечно. Саудовская Аравия очень круто развивается. Исходя из того, что я увидел у «Аль-Насра», я думаю, этот клуб был бы в тройке нашего чемпионата. Там даже не играли Криштиану Роналду и Садио Мане, но уровень футболистов растeт и впечатляет. Качественные иностранцы «подтягивают» местных саудитов», – сказал Орещук.