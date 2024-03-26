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    Орещук ответил, на каком месте шел бы в РПЛ клуб Роналду

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

    «Конечно. Саудовская Аравия очень круто развивается. Исходя из того, что я увидел у «Аль-Насра», я думаю, этот клуб был бы в тройке нашего чемпионата. Там даже не играли Криштиану Роналду и Садио Мане, но уровень футболистов растeт и впечатляет. Качественные иностранцы «подтягивают» местных саудитов», – сказал Орещук.

    • «Аль-Наср» идет в чемпионате Саудовской Аравии на 2-м месте.
    • Роналду в команде год.
    • Криштиану – лучший бомбардир сезона чемпионата.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (3)
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    Спартач80
    1711469493
    В какой тройке?.... Тут бразильянки невские не пляшут....
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    Таврида
    1711472590
    Ага, помним как Динамо в 2005 понабирало "португальский десант" и что из этого вышло, бггг
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