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    Тарханов назвал победителя этого сезона РПЛ

    Бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов» Александр Тарханов дал прогноз на чемпионскую гонку РПЛ.

    «Зенит» в этом году не теряет очки. Но все могут включиться в чемпионскую борьбу. Есть ли надежда на смену чемпиона? Есть, конечно. Тот же «Краснодар» точно будет бороться до конца. «Динамо» приблизилось, «Спартак» приблизился. Между первым и третьим местом разница в пару очков. Такое быстро можно отыграть.

    Кто вероятнее выиграет чемпионат? «Зенит», конечно. У команды есть привычка и умение побеждать», – сказал Тарханов.

    • «Зенит» лидирует.
    • Ближайший соперник– «Крылья Советов».
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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