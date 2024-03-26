Тарханов назвал победителя этого сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов» Александр Тарханов дал прогноз на чемпионскую гонку РПЛ.

«Зенит» в этом году не теряет очки. Но все могут включиться в чемпионскую борьбу. Есть ли надежда на смену чемпиона? Есть, конечно. Тот же «Краснодар» точно будет бороться до конца. «Динамо» приблизилось, «Спартак» приблизился. Между первым и третьим местом разница в пару очков. Такое быстро можно отыграть.

Кто вероятнее выиграет чемпионат? «Зенит», конечно. У команды есть привычка и умение побеждать», – сказал Тарханов.