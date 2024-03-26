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    Непомнящий: «Родина и государство – не одно и то же»

    Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий объяснил, как понимает патриотизм.

    «Любой человек – патриот он или не патриот – должен делать всe, чтобы никому не вредить. Бросаться на амбразуру дзота не все готовы, наверное. Родина и государство – не одно и то же. Совершенно разные вещи.

    Родина может быть государством и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Но родину не выбирают. Это святое. Государство меняется, политическая ситуация меняется. Но в душе отношение к родине не должно меняться», – сказал 80-летний Непомнящий.

    • Непомнящий тренировал с 1960-х годов.
    • Последним клубом стала «Балтика» (2018 год).
    • Камерун под руководством Непомнящего доходил до 1/4 ЧМ-1990.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1711454403
    Наконец-то , хоть в 80-ть лет , набираются смелости сказать то что думают. Родина и Государство не одно и тоже, добавил бы , а Россия не Путин.
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    MazaiNN
    1711454718
    Бунт на корабле?) Либерализма захотелось? Хотите как во Франции?)))
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    Россия
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