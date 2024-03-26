Непомнящий: «Родина и государство – не одно и то же»

Бывший тренер «Томи», «Балтики», сборной Камеруна Валерий Непомнящий объяснил, как понимает патриотизм.
«Любой человек – патриот он или не патриот – должен делать всe, чтобы никому не вредить. Бросаться на амбразуру дзота не все готовы, наверное. Родина и государство – не одно и то же. Совершенно разные вещи.
Родина может быть государством и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Но родину не выбирают. Это святое. Государство меняется, политическая ситуация меняется. Но в душе отношение к родине не должно меняться», – сказал 80-летний Непомнящий.
- Непомнящий тренировал с 1960-х годов.
- Последним клубом стала «Балтика» (2018 год).
- Камерун под руководством Непомнящего доходил до 1/4 ЧМ-1990.