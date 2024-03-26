Карвахаль поддержал Винисиуса

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о проявлениях расовой дискриминации в отношении его партнера по команде бразильца Винисиуса Жуниора в Ла Лиге.

«Не думаю, что Испания – расистская страна. Будучи родом из скромного района Леганеса, я никогда не сталкивался с какими-либо проблемами. У меня есть друзья с разным цветом кожи, и проблем с этим никогда не было. Кроме того, те, кто идет на стадион, чтобы дать волю своему гневу и ярости, больше не должны туда попасть. Они знают, что их оскорбления причиняют боль.

Не думаю, что эта тема подходит для обсуждений в раздевалке, он [Винисиус] говорит об этом со своим ближайшим окружением. Со своей стороны, мы окажем ему максимальную помощь в решении этой проблемы», – сказал Карвахаль.