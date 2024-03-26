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    • Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса

    Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал на каком игроке красно-белых теперь лежит большая ответственность в связи с арестом в ОАЭ вингера команда Квинси Промеса.

    «Наверное, Промеса ждать уже не стоит. В этом сезоне уж точно. Похоже, история Квинси в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность – он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень – данные для этого есть. Ему придется взять роль лидера атаки на себя», – сказал Мостовой.

    • Зиньковский провел в этом сезоне 27 матчей за клуб, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (15)
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    subbotaspartak
    1711445878
    Хотелось бы
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    VVM1964
    1711446536
    Вряд ли получится заменить Промеса Зиньковским - при всём моем уважении к нему, но ему себя порой как мне кажется, не удается всколыхнуть, а не то что повести других. Менталитет не тот. Промес - зажигалка, даже когда у него что-то не получалось, он него шла энергия, заряженность ( за редким исключением ) и это передавалось другим, у Зиньковского такого потенциала энергетики, как мне кажется - нет ... Хотелось бы ошибиться ...
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    JTherry
    1711449568
    "Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень..." данные может, и есть, но заменить Промеса Зина не сможет при всем его желании, тут ещё и умение нужно, да и поздно уже выходить на другой уровень в его возрасте (в апреле -уже 28!!!): если раньше не получилось прибавить, то уже и не получится... простое сравнение, как прибавлял Промес от игры к игре в первые годы прихода в Спартак, и как играет Зина - с "косяками" через игру... в общем, в какое-то преображение Антона с заменой им Антохи я не вижу потенциала... наши игроки, родившиеся в конце 90-х - начале нулевых, уже тем довольны, что контракт подписали, а дальнейшая судьба команды, и борьба за трофеи их мало волнует, об этом пишут многие: СМИ, болельщики...
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    ivany4
    1711449998
    То что Зиньковский что-то должен, мы ждем уже 2 года. И говорить о нем, это очевидно. Однако хочу вспомнить о "пионерском отряде" Спартака. Наталкивает на направление работы всей команды. В принципе Абаскаль об этом талдычил всегда - взаимозаменяемость игроков, коллективная работа на поле, и равные физические возможности всей команды. Частички такой игры уже видели. Но при всем хорошем, видны и недоработки. Причем существенные. Одна игра в плюс, две на расслабоне в минус. На мой взгляд, при довольно таки ровном, усредненном, подборе игроков, коллективная игра и тактика тренера должны выйти на первое место.
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    Цугундeр
    1711450849
    Неравноценная замена антохи на антона .) Тот хоть с пупырышками был. Импортный . Практически ,Durex . А этот.. Типичное отечественное изделие № 2 . Только подкрашенное . Со сленгом "ипитеськакхотите".
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    Plyash
    1711452567
    Вообще-то,"теперь большая ответственность лежит",в первую очередь,на всех игроках,без исключения,а "новому" Антохе( знак свыше? )надо не заменить Промеса,а просто постараться повести ребят за собой. Ребятки,удачи Вам!!!
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    Алексей З
    1711454109
    От Зинковского не стоит джать "подвигов", его всё устраивает. Москва , хорошая зп , без Промеса место в составе почти гарантировано, жизнь удалась. Чтобы быть лидером и повести за собой , надо характер соответствующий иметь, Зинковский не такой. Он и в КС не был вожаком , а уж в Спартаке и подавно. Средний игрок не для больших свершений.
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    slavutiq70
    1711454702
    Талант то есть у Антона . но почему то очень многие наши парни как только начинают получать приличные деньги . то сразу останавливаются в росте . особенности национального характера что ли ...
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    sanches85
    1711455462
    Я давно за Зиньковского. Техника ничего,часто в обводки гоняет,но и зарывается так же часто. Антохе крашеному бы дать задание на поле,чтоб он почувствовал ответственность и ввести эту же ответственность в привычку. Тогда возможно в лидеры будет готов... А так... На данный момент неплохой игрок и удачи ему...
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