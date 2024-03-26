Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал на каком игроке красно-белых теперь лежит большая ответственность в связи с арестом в ОАЭ вингера команда Квинси Промеса.

«Наверное, Промеса ждать уже не стоит. В этом сезоне уж точно. Похоже, история Квинси в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность – он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень – данные для этого есть. Ему придется взять роль лидера атаки на себя», – сказал Мостовой.