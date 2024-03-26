Мостовой назвал игрока, который должен стать лидером атаки «Спартака» вместо Промеса

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал на каком игроке красно-белых теперь лежит большая ответственность в связи с арестом в ОАЭ вингера команда Квинси Промеса.
«Наверное, Промеса ждать уже не стоит. В этом сезоне уж точно. Похоже, история Квинси в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность – он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень – данные для этого есть. Ему придется взять роль лидера атаки на себя», – сказал Мостовой.
- Зиньковский провел в этом сезоне 27 матчей за клуб, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.