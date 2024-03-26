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    • В «Реале» не ждут ухудшения атмосферы в команде из-за прихода Мбаппе

    В «Реале» не ждут ухудшения атмосферы в команде из-за прихода Мбаппе

    В «Реале» нет опасений по поводу того, что нападающий Килиан Мбаппе в случае перехода из «ПСЖ» может испортить атмосферу в команде.

    По данным Relevo, форварда ждут в «Мадриде» с распростертыми объятиями – это касается как клуба в целом, так и раздевалки. Игроки, считают дни до перехода француза.

    Сотрудники «Реала» говорят, что при Карло Анчелотти атмосфера в раздевалке одна из самых здоровых в истории. Игроки «Мадрида» считают дни до перехода Мбаппе.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает по завершении сезона. До сих пор о его будущем не было официальных объявлений.
    • Мбаппе провел в этом сезоне 37 матчей за клуб, забил 38 голов, отдал 8 передач.

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    Источник: Relevo

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