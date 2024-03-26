В РФС рассказали о последних контактах с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о взаимоотношениях организации с УЕФА

– Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?

– На позапрошлой неделе.

– Насколько эффективно все прошло?

– Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.