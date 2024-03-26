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    В РФС рассказали о последних контактах с УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о взаимоотношениях организации с УЕФА

    – Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?

    – На позапрошлой неделе.

    – Насколько эффективно все прошло?

    – Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сборная России была отстранена от матчей плей-офф за выход на ЧМ-2022, от участия в Лиге наций-2022/23 и отбора на Евро-2024.
    • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1711439848
    Что там базарить то бестолку! И так все с ними ясно
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