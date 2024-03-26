В РФС рассказали о последних контактах с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о взаимоотношениях организации с УЕФА
– Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?
– На позапрошлой неделе.
– Насколько эффективно все прошло?
– Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была отстранена от матчей плей-офф за выход на ЧМ-2022, от участия в Лиге наций-2022/23 и отбора на Евро-2024.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. Российские клубы не были допущены к еврокубкам в сезонах-2022/23 и 2023/24.