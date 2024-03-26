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    Доку прокомментировал скандальный эпизод с Мак Аллистером

    Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о скандальном эпизоде в гостевом матче 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) 10 марта.

    Бельгиец на 90+9-й игры, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

    «Я, конечно, согласен [что судья поступил правильно]. Нет-нет, действие было рискованным, я мог сыграть иначе, но все равно думаю, что это не пенальти. Хотя знаю, что некоторые другие судьи могли бы и указать на точку. Однако пенальти назначен не был, и я рад.

    Забеспокоился ли я? На секунду, когда судьи смотрели повтор и, возможно, искали основания для назначения пенальти. Как по мне, это был не пенальти, но я понимаю, почему некоторые люди злятся и почему фанаты «Ливерпуля» считают, что это 11-метровый», – заявил Доку.

    • «Манчестер Сити» занимает 3-е место в АПЛ с 63 очками после 28 матчей.
    • У «Ливерпуля» и лидирующего «Арсенала» по 64 очка.

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    Источник: Manchester Evening News

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