Доку прокомментировал скандальный эпизод с Мак Аллистером

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о скандальном эпизоде в гостевом матче 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) 10 марта.

Бельгиец на 90+9-й игры, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Я, конечно, согласен [что судья поступил правильно]. Нет-нет, действие было рискованным, я мог сыграть иначе, но все равно думаю, что это не пенальти. Хотя знаю, что некоторые другие судьи могли бы и указать на точку. Однако пенальти назначен не был, и я рад.

Забеспокоился ли я? На секунду, когда судьи смотрели повтор и, возможно, искали основания для назначения пенальти. Как по мне, это был не пенальти, но я понимаю, почему некоторые люди злятся и почему фанаты «Ливерпуля» считают, что это 11-метровый», – заявил Доку.