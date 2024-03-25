Арустамян рассказал, как деятельность Уткина была важна для него в детстве

Нобель Арустамян заявил, что благодаря работе Василия Уткина знакомился не только с футболом.

«Мне было 10 лет или меньше, и я помню манящее название «Футбольный клуб», пятница, 9 вечера – для меня это было главным событием недели. Через «Футбольный клуб» и Васю я узнавал мир – тогда же не было интернета.

Это был не только футбол – это была география, что есть такие испанские или итальянские города, что есть такие сюжеты.

И тотальный переворот в моей голове случился, когда был чемпионат мира во Франции. Вася потом много раз рассказывал в интервью, что не мог человек из спортивной редакции организовать на федеральном канале «НТВ», по-моему, три студии в день из Парижа. И я помню, там было так интересно узнавать мир. Не просто счет футбольного матча, а мир.

Для меня была большая трагедия, когда Вася закрыл «Футбольный клуб». Я так горевал, потому что для меня, десятилетнего мальчика, Уткин был окном в мир. Это было очень прикольно», – рассказал Арустамян.