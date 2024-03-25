Пиняев занимает 2-е место в мире по успешности обводок среди игроков до 20 лет

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев попал в рейтинг лучших молодых дриблеров.

По успешности обводок он с показателем 62,1% занимает второе место в мире среди игроков до 20 лет.

Выше него только 18-летний швед иракского происхождения Монтадер Маджед.

Топ-10 рейтинга выглядит так: