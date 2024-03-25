Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Пиняев занимает 2-е место в мире по успешности обводок среди игроков до 20 лет

    Пиняев занимает 2-е место в мире по успешности обводок среди игроков до 20 лет

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев попал в рейтинг лучших молодых дриблеров.

    По успешности обводок он с показателем 62,1% занимает второе место в мире среди игроков до 20 лет.

    Выше него только 18-летний швед иракского происхождения Монтадер Маджед.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Монтадер Маджед («Хаммарбю») – 62,9%;
    2. Сергей Пиняев («Локомотив») – 62,1%;
    3. Эриберто Хурадо («Некакса») – 62%;
    4. Валентин Карбони («Монца») – 61,7%;
    5. Кильян Донг («Труа») – 61%;
    6. Кристофер Баа («Генк») – 60,4%;
    7. Матия Глушчевич («Раднички») – 60%;
    8. Савио Морейра («Жирона») – 58,8%;
    9. Янкуба Минте («Фейеноорд») – 57,9%;
    10. Джан Узун («Нюрнберг») – 57,5%.

    Новости по теме
    Стал известен самый быстрый игрок сборной России 4
    Дзюба и Пиняев не реализовали пенальти в серии с «Балтикой» 4
    Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта 5
    Источник: CIES Footbal Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2024 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+