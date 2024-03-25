Пиняев занимает 2-е место в мире по успешности обводок среди игроков до 20 лет

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев попал в рейтинг лучших молодых дриблеров.
По успешности обводок он с показателем 62,1% занимает второе место в мире среди игроков до 20 лет.
Выше него только 18-летний швед иракского происхождения Монтадер Маджед.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Монтадер Маджед («Хаммарбю») – 62,9%;
- Сергей Пиняев («Локомотив») – 62,1%;
- Эриберто Хурадо («Некакса») – 62%;
- Валентин Карбони («Монца») – 61,7%;
- Кильян Донг («Труа») – 61%;
- Кристофер Баа («Генк») – 60,4%;
- Матия Глушчевич («Раднички») – 60%;
- Савио Морейра («Жирона») – 58,8%;
- Янкуба Минте («Фейеноорд») – 57,9%;
- Джан Узун («Нюрнберг») – 57,5%.