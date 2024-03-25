Тренер «Зенита» допустил возвращение Малкома

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра видит предпосылки для возвращения Малкома в петербургский клуб.

Прошлым летом бразилец ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

– Поддерживаете связь с Малкомом?

– Да, мы постоянно на связи. Я поздравил его с достижением мирового рекорда. Целых 28 побед – это сильно!

– Не хочет ли он вернуться в «Зенит»?

– Посмотрим. Это возможно. Ему всегда нравился Санкт‑Петербург. Посмотрим, как все будет дальше.