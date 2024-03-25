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    Тренер «Зенита» допустил возвращение Малкома

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра видит предпосылки для возвращения Малкома в петербургский клуб.

    • Прошлым летом бразилец ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    – Поддерживаете связь с Малкомом?

    – Да, мы постоянно на связи. Я поздравил его с достижением мирового рекорда. Целых 28 побед – это сильно!

    – Не хочет ли он вернуться в «Зенит»?

    – Посмотрим. Это возможно. Ему всегда нравился Санкт‑Петербург. Посмотрим, как все будет дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1711390563
    ... Газпром гостеприимно приоткроет задвижку в твою честь!...
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    fakeid
    1711392459
    халка на халяву из китая не вернули, когда закончился контракт. видимо, посчитали, что слишком старый. а он вон как феерит в бразилии до сих пор. малкому будет 30 лет, когда контракт истечёт. и либо он его продлит за бешеное арабское бабло, либо вернётся к нам бесплатно. каких-то других вариантов я не вижу. европейские середняки без еврокубков и низкой з/п ему нафиг не сдались, возвращаться на родину рано.
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    aaaaahhhh
    1711394143
    не только в футболе, вы и в хоккее пидо....сы.
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