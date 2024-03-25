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    • В правительстве Краснодарского края приняли решение по зрителям на матче «Сочи» – ЦСКА

    В правительстве Краснодарского края приняли решение по зрителям на матче «Сочи» – ЦСКА

    Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко ответил, смогут ли болельщики посетить игру 22-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

    Сообщалось, что матч на стадионе «Фишт» может пройти при пустых трибунах на фоне теракта в «Крокусе».

    «Мы считаем, что в текущей ситуации необходимо внимательно относиться к всеобщей безопасности. Сегодня мы сделали дополнительное письмо, направленное в профессиональные клубы, в частности в ФК «Сочи» и БК «Локомотив‑Кубань».

    В нем сказано, что допускается проведение соревнований со зрителями, если будут предприняты дополнительные меры, чтобы наши болельщики могли чувствовать себя в безопасности. Это – первое.

    Во‑вторых, все матчи необходимо начинать с минуты молчания. В‑третьих, не должно быть никакой развлекательной части.

    Таким образом, могу заверить, что матч «Сочи» с ЦСКА пройдет со зрителями, мы с клубом на связи, согласовав все вышеназванные моменты», – сказал Тимченко.

    • «Сочи» примет ЦСКА в субботу, 30 марта.
    • Сочинцы идут последними в таблице РПЛ, москвичи занимают 4-е место.
    • В результате теракта в «Крокусе» погибли, по последним данным, 137 человек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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