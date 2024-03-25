Экс-президент «Спартака» сказал, что нужно делать Абаскалю

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера. Нет никакого просвета. Его решения не приносят пользу команде.

Например, задвинутые на вторые роли лидеры красно-белых. Положительный исход в игре достигается больше из-за того, что соперник позволяет себя победить, а не из-за того, что «Спартак» лучше выглядит.

На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу.

Были времена, когда «Спартак» 90% матчей выигрывал. Вопрос не в сухой статистике, а в том, как команда выглядит.

Иногда есть матчи, которые красно-белые выигрывают, но выглядят в них ужасно и побеждают с минимальным счeтом и дурными мячами, отлетевшими от задницы.

Подобные игры тоже в статистику идут и представляют из себя тихий ужас. Нет победы на классе, нет превосходства даже над аутсайдерами», – заявил Червиченко.