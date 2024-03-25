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    Экс-президент «Спартака» сказал, что нужно делать Абаскалю

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах Гильермо Абаскаля в московском клубе.

    «Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера. Нет никакого просвета. Его решения не приносят пользу команде.

    Например, задвинутые на вторые роли лидеры красно-белых. Положительный исход в игре достигается больше из-за того, что соперник позволяет себя победить, а не из-за того, что «Спартак» лучше выглядит.

    На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу.

    Были времена, когда «Спартак» 90% матчей выигрывал. Вопрос не в сухой статистике, а в том, как команда выглядит.

    Иногда есть матчи, которые красно-белые выигрывают, но выглядят в них ужасно и побеждают с минимальным счeтом и дурными мячами, отлетевшими от задницы.

    Подобные игры тоже в статистику идут и представляют из себя тихий ужас. Нет победы на классе, нет превосходства даже над аутсайдерами», – заявил Червиченко.

    • «Спартак» набрал 31 очко в 20 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:51
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    Комментарии (3)
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    k611
    1711386157
    Один негатив на клуб льёт. Ни одного доброго слова.
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    Cleaner
    1711386828
    Нет превосходства даже над аутсайдерами? Так Спартак и есть сейчас этот самый АУТСАЙДЕР!!!...)))
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