«Динамо» сообщило, как поможет жертвам теракта в «Крокусе»

«Динамо» опубликовало заявление по поводу предстоящего матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».

Столичный клуб решил сделать эту игру благотворительной и передать все вырученные средства жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Трагедия произошла в пятницу вечером.

В результате теракта погибли более 130 человек.

24 марта был днем общенационального траура в России.

«Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе».

29 марта в 19:30 мы соберeмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены.

Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим», – говорится в заявлении «Динамо».