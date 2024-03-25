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    «Динамо» сообщило, как поможет жертвам теракта в «Крокусе»

    «Динамо» опубликовало заявление по поводу предстоящего матча 22-го тура РПЛ против «Ростова».

    Столичный клуб решил сделать эту игру благотворительной и передать все вырученные средства жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта был днем общенационального траура в России.

    «Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе».

    29 марта в 19:30 мы соберeмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены.

    Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим», – говорится в заявлении «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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