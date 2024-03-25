РФС просит УЕФА допустить Россию до ближайшего «разумного цикла отбора»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как проходит диалог с УЕФА по поводу возвращения команд из России в международные соревнования.
– Вы в тесном контакте с УЕФА и ФИФА, общаетесь насчет возвращения российских клубов на евроарену. Можете ли назвать год, на который рассчитываете, когда нас вернут?
– Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА.
Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора».
На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными.
Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование.
- Бан длится с февраля 2022 года.
- Вероятно, его снимут только после завершения СВО.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, розыгрыш Лиги наций и не сыграет на Евро-2024.