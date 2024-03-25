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    • РФС просит УЕФА допустить Россию до ближайшего «разумного цикла отбора»

    РФС просит УЕФА допустить Россию до ближайшего «разумного цикла отбора»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как проходит диалог с УЕФА по поводу возвращения команд из России в международные соревнования.

    – Вы в тесном контакте с УЕФА и ФИФА, общаетесь насчет возвращения российских клубов на евроарену. Можете ли назвать год, на который рассчитываете, когда нас вернут?

    – Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА.

    Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора».

    На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам – это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными.

    Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование.

    • Бан длится с февраля 2022 года.
    • Вероятно, его снимут только после завершения СВО.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, розыгрыш Лиги наций и не сыграет на Евро-2024.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии (7)
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    VVM1964
    1711364864
    - "Утром деньги - вечером стулья, - А можно наоборот ? - Можно, но деньги вперед!" ........
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    Давид59
    1711366276
    Условия возвращения давно оглашены. О чём тут ещё говорить?
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    Чехов на Садовой
    1711366355
    Ай как функционерам в шенген хочется! Вы их ещё в жопу поцелуйте!
    Ответить
    AtticusFinch
    1711366517
    Да зачем вы просите у них что - то...вы нас унижаете
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    Дед otmoros
    1711366977
    Позор ! Пусть это чмо ещё и на колени перед уефой встанет. евреи на них с пробором кладут и играют.
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    MazaiNN
    1711367358
    Да хоть завтра допустят. С кем играть будете? Все откажутся кроме Беларуси.
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