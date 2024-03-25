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    • Мостовой заявил, что в решении о досрочной отставке Абаскаля не будет логики

    Мостовой заявил, что в решении о досрочной отставке Абаскаля не будет логики

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сказал, что удивится в случае досрочной отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    «Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я все сказал полтора года назад. Свое мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет – он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 20 туров текущего сезона красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии (3)
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    моэм
    1711363075
    Логично будет набросить пыльный мешок на голову и отметелить так , чтобы уже утром у Малышева на столе лежало заявление на увольнение , а сам Абаскаль утренним рейсом того же дня летел бы в Испанию ....а если учесть что Спартак без Абаскаля играет лучше , то это будет ещё и полезно для команды .
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    ЗаЖиМ
    1711363503
    Бомбер, фуля ты этого дятла спрашиваешь каждый день ни о чем?
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    SLADE2019
    1711363832
    Александр, так алогичность, можно сказать визитная карточка действий менеджеров Спартака.
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