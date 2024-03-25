Мостовой заявил, что в решении о досрочной отставке Абаскаля не будет логики

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сказал, что удивится в случае досрочной отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я все сказал полтора года назад. Свое мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет – он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», – сказал Мостовой.