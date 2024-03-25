«Спартак» может уволить Абаскаля в случае плохих результатов, не дожидаясь конца сезона

«Спартак» продолжает поиски главного тренера несмотря на то, что 34-летний испанец Гильермо Абаскаль остается во главе команды.
По данным Metaratings.ru, при неудовлетворительных результатах «Спартака» в весенней части сезона клуб может заменить Абаскаля на нового тренера, не дожидаясь окончания текущего чемпионата.
Спортивный блок московского клуба подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю, а также прорабатывает иные варианты, не входящие в этот список.
- С лета 2022 года «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
- Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
- После 20 туров текущего сезона красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.