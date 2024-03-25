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    • Зорин высказался о нынешнем уровне молодежной сборной России

    Зорин высказался о нынешнем уровне молодежной сборной России

    Полузащитник молодежной сборной России Даниил Зорин считает, что команда могла бы добиться хороших результатов на международной арене.

    «У нас очень хорошая сборная. Многие ребята играют на уровне РПЛ, кто-то к этому очень близок. Я думаю, что, будь у нас возможность выступать на международных турнирах, мы могли бы хорошо себя показать», – сказал хавбек «Спартака» Зорин.

    • Молодежная сборная России провела в этом месяце два матча на сборе в Уругвае – против молодежной сборной этой страны (1:0) и «Насьоналя» U-21 (7:2).
    • 25 марта она сыграет еще один матч с «Монтевидео Сити Торке» U21.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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