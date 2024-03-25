Зорин высказался о нынешнем уровне молодежной сборной России

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Зорин считает, что команда могла бы добиться хороших результатов на международной арене.

«У нас очень хорошая сборная. Многие ребята играют на уровне РПЛ, кто-то к этому очень близок. Я думаю, что, будь у нас возможность выступать на международных турнирах, мы могли бы хорошо себя показать», – сказал хавбек «Спартака» Зорин.