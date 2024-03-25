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    Чилийский полузащитник «Сочи» оценил уровень РПЛ

    Опорный полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра считает, что не ошибся, выбрав для продолжения карьеры чемпионат России.

    – На ваш взгляд, чемпионат России входит в число лучших лиг Европы?

    – Конечно, считаю, что это достаточно сильный чемпионат. Многие знакомые футболисты, которые играли в России или против российских команд, всегда мне говорили о высоком уровне футбола здесь и о том, что всегда очень сложно противостоять русским. Так что это действительно очень интересный чемпионат. Я специально принял решение перейти сюда и, считаю, не ошибся.

    – Как вы относитесь к тому, что российские команды не участвуют в еврокубках?

    – Эта ситуация вредит российскому футболу и спорту в целом. Если бы ваши команды и футболисты могли играть в Европе, то они могли бы повышать свой уровень. Но даже несмотря на это, уровень в России очень высокий по меркам Европы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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