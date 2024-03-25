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    Зорин рассказал о роли Промеса в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Зорин высказался о значимости для команды полузащитника Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом в ОАЭ.

    «Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией к главной команде. В этом плане он молодец.

    Как человек он открытый, очень позитивный. На каждой тренировке, в матчах он хочет победить. Ты видишь его целеустремленность, настрой и тоже перенимаешь это отношение к делу. Промес – большой профессионал, это подкупает.

    Я не очень понимаю, как все эти дела ведутся. Конечно, все надеются, что все завершится положительно и для него, и для команды, что он вернется. Промес – лидер и очень важный игрок. Его ждут буквально все в «Спартаке», – сказал Зорин.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1711352083
    Зорин: - Промес штатный наркодилер Спартака. Привозит тоннами, на всю секту хватает!!!...)))
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    SLADE2019
    1711353102
    Ох и хреново вы перенимаете его целеустремленность, ох хреново. Может, чем нибудь другим вам на тренировках надо заниматься?
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