Зорин рассказал о роли Промеса в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Зорин высказался о значимости для команды полузащитника Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом в ОАЭ.

«Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией к главной команде. В этом плане он молодец.

Как человек он открытый, очень позитивный. На каждой тренировке, в матчах он хочет победить. Ты видишь его целеустремленность, настрой и тоже перенимаешь это отношение к делу. Промес – большой профессионал, это подкупает.

Я не очень понимаю, как все эти дела ведутся. Конечно, все надеются, что все завершится положительно и для него, и для команды, что он вернется. Промес – лидер и очень важный игрок. Его ждут буквально все в «Спартаке», – сказал Зорин.