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    • Бекхзм рассказал, как узнал о приходе Месси в «Интер Майами»

    Бекхзм рассказал, как узнал о приходе Месси в «Интер Майами»

    Президент и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился подробностями перехода нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в клуб из Флориды в июне 2023 года.

    «В этом сила Лионеля Месси. Удивительно, но какие эмоции могут вызвать один человек, один игрок.

    Мы долго разговаривали с отцом Лео в течение пяти лет. Мы с партнером приехали в отель, чтобы встретиться с отцом Лео за пять лет до того, как он перешел к нам. Я сказал ему: «Я знаю, что Лео еще не готов, но я хочу, чтобы ваш сын играл за моим клубом в будущем».

    Мы знали, что нужно принять решение, когда Лео объявил, что покидает «ПСЖ». В 4 или 5 часов утра по японскому времени, когда я лежал в постели, мой телефон не переставал звонить. Виктория толкнула меня локтем и сказала: «Выключи свой телефон, нам нужно поспать». Я протягиваю руку, беру очки и читаю, что Лионель Месси решил приехать в Майами.

    У меня все еще пор мурашки по коже. Я заплакал, и Виктория спросила: «Что происходит? Что случилось? Кто-то умер?» – и я ответил: «Лео приезжает, он перейдет в «Майами».

    Я зашел в интернет, это было в социальных сетях. Я разговаривал со своим партнером Хорхе [Масом], и он спросил меня: «Ты в это веришь?» И я ответил: Не верю. Давайте подождем, пока он приедет в Майами, и тогда я поверю в это», – сказал Бекхэм.

    • В этом сезоне Месси провел 5 матчей за клуб и забил 5 голов.
    • В прошлом сезоне на счету аргентинца в «Интер Майами» были 14 матчей и 11 мячей.

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    Источник: RMC Sport

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    24.03.2024 23:59
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