Бекхзм рассказал, как узнал о приходе Месси в «Интер Майами»

Президент и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился подробностями перехода нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в клуб из Флориды в июне 2023 года.

«В этом сила Лионеля Месси. Удивительно, но какие эмоции могут вызвать один человек, один игрок.

Мы долго разговаривали с отцом Лео в течение пяти лет. Мы с партнером приехали в отель, чтобы встретиться с отцом Лео за пять лет до того, как он перешел к нам. Я сказал ему: «Я знаю, что Лео еще не готов, но я хочу, чтобы ваш сын играл за моим клубом в будущем».

Мы знали, что нужно принять решение, когда Лео объявил, что покидает «ПСЖ». В 4 или 5 часов утра по японскому времени, когда я лежал в постели, мой телефон не переставал звонить. Виктория толкнула меня локтем и сказала: «Выключи свой телефон, нам нужно поспать». Я протягиваю руку, беру очки и читаю, что Лионель Месси решил приехать в Майами.

У меня все еще пор мурашки по коже. Я заплакал, и Виктория спросила: «Что происходит? Что случилось? Кто-то умер?» – и я ответил: «Лео приезжает, он перейдет в «Майами».

Я зашел в интернет, это было в социальных сетях. Я разговаривал со своим партнером Хорхе [Масом], и он спросил меня: «Ты в это веришь?» И я ответил: Не верю. Давайте подождем, пока он приедет в Майами, и тогда я поверю в это», – сказал Бекхэм.