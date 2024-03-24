Ловчев оценил победу молодежной сборной России в Уругвае

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча в Монтевидео, где молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, одержала победу над Уругваем со счетом 1:0.

«Наши были намного сильнее. Просто не повезло, что еще в первом тайме не забили несколько мячей. Пенальти был, вопросов нет, но счет не по игре, мы должны были крупнее выигрывать», – сказал Ловчев.