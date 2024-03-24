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    Ловчев оценил победу молодежной сборной России в Уругвае

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча в Монтевидео, где молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, одержала победу над Уругваем со счетом 1:0.

    «Наши были намного сильнее. Просто не повезло, что еще в первом тайме не забили несколько мячей. Пенальти был, вопросов нет, но счет не по игре, мы должны были крупнее выигрывать», – сказал Ловчев.

    • В прошлом году соперники россиян выиграли молодежный чемпионат мира.
    • В Уругвае россияне также сыграли с «Насьоналом» U21 (7:2) и 25 марта встретятся с «Монтевидео Сити Торке» U21.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.03.2024 23:21
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