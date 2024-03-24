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    • В «Твенте» отреагировали на отсутствие голов Угальде за «Спартак»

    В «Твенте» отреагировали на отсутствие голов Угальде за «Спартак»

    Советник правления «Твенте» Ян Стройер прокомментировал отсутствие голов форварда Манфреда Угальде за «Спартак».

    • «Твенте» продал игрока зимой за 13 миллионов евро.
    • В официальных матчах у Угальде 0 результативных действий.
    • Сейчас игрок в сборной Коста-Рики.

    – Угальде до сих пор не забил? Это не моя работа – обсуждать такие вещи. Если бы игрок находился в «Твенте» – да, но я не могу разговаривать про футболистов других клубов. Это не мои обязанности, не мое дело.

    – Но у него же есть потенциал, чтобы играть хорошо в России?

    – Сложно сказать. Тут нужно понимать, насколько хорош клуб и далее. Я не видел его матчей и не могу сложить мнение.

    «Твенте» уже получил от «Спартака» всю сумму?

    – Мы никогда не говорим о деньгах.

    – Но никаких проблем не возникало?

    – Слушайте, я вообще не знал, что он уже сыграл три матча за «Спартак». У нас в прессе про это вообще ничего не было. Но никаких проблем с его трансфером у нас нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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