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    • Мостовой оценил поступок Соболева, пожертвовавшего деньги для жертв теракта в «Крокусе»

    Мостовой оценил поступок Соболева, пожертвовавшего деньги для жертв теракта в «Крокусе»

    Александр Мостовой высказался о благотворительности форварда «Спартака» Александра Соолева.

    • Футболист пожертвовал 500 тысяч рублей.
    • Он перевел деньги в пользу Красного Креста, который занимается сбором денег для семей жертв теракта в «Крокусе».
    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

    – Стоит ли это афишировать? Это на усмотрение человека. Я знаю многих, кто не афиширует, и знаю также тех, кто афиширует. Здесь однозначного ответа нет.

    – Есть от этого какая-то польза, может быть, чтобы его примеру последовали? Для чего это делается?

    – Я думаю, что это делается просто, как когда человек дарит цветы или подарок. Это личное дело каждого, не стоит придавать какого-то значения. Захотел – пожертвовал.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (7)
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    baggio80
    1711288261
    Я думаю такие поступки не нужно афишировать а когда все знают это уже пиар акция а не поступок мое мнение
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    dimazavr
    1711289203
    Добро надо делать тайно!
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    andr45
    1711290461
    НУЖНО многое делать тайно) Например ДЖИКИИ, который проявил себя и, как базарная баба, и как скандалист, и, как шантажист, став орать что его злой дядя Абаскаль обижааааеть. Не думаю, что делая перевод, он позвал шелкоперов. По всей видимости они сами разнюхали - профессия у них такая) Да и нюх них не хуже, чем у шакалов)
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    andr45
    1711290563
    А кто из футболеров еще пожертвовал пострадавшим? Тюкавин, Чалов, А.Мостовой, Дзюба, ....?)))))
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    ziborock
    1711294147
    "Я знаю многих, кто не афиширует" - сказал Мостовой! Это как это?!)))
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