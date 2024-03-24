Мостовой оценил поступок Соболева, пожертвовавшего деньги для жертв теракта в «Крокусе»

Александр Мостовой высказался о благотворительности форварда «Спартака» Александра Соолева.
- Футболист пожертвовал 500 тысяч рублей.
- Он перевел деньги в пользу Красного Креста, который занимается сбором денег для семей жертв теракта в «Крокусе».
- Трагедия произошла в пятницу вечером.
- В результате теракта погибли более 130 человек.
- 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.
– Стоит ли это афишировать? Это на усмотрение человека. Я знаю многих, кто не афиширует, и знаю также тех, кто афиширует. Здесь однозначного ответа нет.
– Есть от этого какая-то польза, может быть, чтобы его примеру последовали? Для чего это делается?
– Я думаю, что это делается просто, как когда человек дарит цветы или подарок. Это личное дело каждого, не стоит придавать какого-то значения. Захотел – пожертвовал.