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    • Соболев пожертвовал крупную сумму семьям жертв теракта в «Крокусе»

    Соболев пожертвовал крупную сумму семьям жертв теракта в «Крокусе»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев финансово помог людям, чьи родственники погибли или получили ранения в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

    Футболист пожертвовал 500 тысяч рублей в пользу Красного Креста, который занимается сбором денег для семей жертв теракта.

    «Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», – написал Соболев в своем телеграм-канале.

    Красный Крест уточняет, что собранные средства будут направлены на следующие цели:

    • адресная помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим;
    • помощь в восстановлении после лечения;
    • оказание психосоциальной поддержки и психологической помощи в долгосрочном периоде семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим;
    • иные направления в соответствии с выявленными потребностями.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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