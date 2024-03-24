Соболев пожертвовал крупную сумму семьям жертв теракта в «Крокусе»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев финансово помог людям, чьи родственники погибли или получили ранения в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
- Трагедия произошла в пятницу вечером.
- В результате теракта погибли более 130 человек.
- 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.
Футболист пожертвовал 500 тысяч рублей в пользу Красного Креста, который занимается сбором денег для семей жертв теракта.
«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», – написал Соболев в своем телеграм-канале.
Красный Крест уточняет, что собранные средства будут направлены на следующие цели:
- адресная помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим;
- помощь в восстановлении после лечения;
- оказание психосоциальной поддержки и психологической помощи в долгосрочном периоде семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим;
- иные направления в соответствии с выявленными потребностями.