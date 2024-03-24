Соболев пожертвовал крупную сумму семьям жертв теракта в «Крокусе»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев финансово помог людям, чьи родственники погибли или получили ранения в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Трагедия произошла в пятницу вечером.

В результате теракта погибли более 130 человек.

24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

Футболист пожертвовал 500 тысяч рублей в пользу Красного Креста, который занимается сбором денег для семей жертв теракта.

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», – написал Соболев в своем телеграм-канале.

Красный Крест уточняет, что собранные средства будут направлены на следующие цели: