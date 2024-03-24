Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Карпин ответил, в чем спрогрессировал Захарян за полгода в «Сосьедаде»

    Карпин ответил, в чем спрогрессировал Захарян за полгода в «Сосьедаде»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прогрессе полузащитника Арсена Захаряна.

    • В августе футболист перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
    • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
    • В марте Захаряна впервые вызвали в сборную после трансфера в Испанию.

    – Со стороны кажется, что Захарян сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем в динамовские времена.

    – Согласен.

    – В чем еще прибавил за полгода в Испании?

    – Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза.

    – То же самое относится к Головину, Миранчуку и Кузяеву?

    – Да, ко всем ребятам, играющим в Европе.

    – Вас-то в Сан-Себастьяне помнят?

    – Да, общаюсь, могу позвонить и главному тренеру, и спортивному директору. И с тем и с другим успел поиграть за «Реал Сосьедад».

    – Ого! Ну и что про Захаряна говорят?

    – Что адаптация проходит так, как они и предполагали. В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет!

    – Статистика у Захаряна пока скромная. За 31 матч – 1+1 по системе «гол плюс пас».

    – Цифры – не главное. Парень попал в другой мир, в такой ситуации любому нужно время на адаптацию.

    В «Реал Сосьедад» это прекрасно понимают. Там и не ждали, что Захарян сразу станет одним из лидеров.

    Новости по теме
    Карпин определил самую проблемную позицию в сборной России 11
    Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем 4
    Карпин высказался об отмене матча Россия – Парагвай
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    momwig_
    1711284933
    Да епт. Не существует клуба "Сосьедад"
    Ответить
    СпорЦмен
    1711285123
    Всё тип топ. К 50 годам адаптируется. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+