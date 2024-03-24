Карпин ответил, в чем спрогрессировал Захарян за полгода в «Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прогрессе полузащитника Арсена Захаряна.

В августе футболист перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.

В марте Захаряна впервые вызвали в сборную после трансфера в Испанию.

– Со стороны кажется, что Захарян сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем в динамовские времена.

– Согласен.

– В чем еще прибавил за полгода в Испании?

– Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза.

– То же самое относится к Головину, Миранчуку и Кузяеву?

– Да, ко всем ребятам, играющим в Европе.

– Вас-то в Сан-Себастьяне помнят?

– Да, общаюсь, могу позвонить и главному тренеру, и спортивному директору. И с тем и с другим успел поиграть за «Реал Сосьедад».

– Ого! Ну и что про Захаряна говорят?

– Что адаптация проходит так, как они и предполагали. В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет!

– Статистика у Захаряна пока скромная. За 31 матч – 1+1 по системе «гол плюс пас».

– Цифры – не главное. Парень попал в другой мир, в такой ситуации любому нужно время на адаптацию.

В «Реал Сосьедад» это прекрасно понимают. Там и не ждали, что Захарян сразу станет одним из лидеров.