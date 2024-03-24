Карпин определил самую проблемную позицию в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую позицию считает самой проблемной в национальной команде.

– Почему в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?

– Александр и Евгений – ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше – имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

– Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?

– Нет. Да и кого?

– Хм. Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.

– Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...

– Никто из них на старте сезона не убедил?

– Вот именно.

– Получается, центр обороны – самая проблемная линия в нашей сборной?

– Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику.