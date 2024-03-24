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    • Карпин определил самую проблемную позицию в сборной России

    Карпин определил самую проблемную позицию в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какую позицию считает самой проблемной в национальной команде.

    – Почему в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?

    – Александр и Евгений – ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше – имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

    – Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?

    – Нет. Да и кого?

    – Хм. Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.

    – Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...

    – Никто из них на старте сезона не убедил?

    – Вот именно.

    – Получается, центр обороны – самая проблемная линия в нашей сборной?

    – Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику.

    • В четверг Россия разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче.
    • Игра с Парагваем, запланированная на понедельник, была отменена после теракта в «Крокусе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1711283060
    Когда Головин лучший игрок нашей сборной, это говорит о том, что наша сборная треш.
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    Cleaner
    1711284352
    Самая проблемная позиция в сборной России - ЭТО ТРЕНЕР!!!
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    Спартач80
    1711285846
    Самая проблемная у нас клитер, который выбегает на поле со шваброй в заднице и позорит страну.
    Ответить
    TIMOTHY
    1711286490
    Для наших болельщиков какой бы тренер в последнее время у нас в сборной не был все не так) доходило до того что тренеры ставили именно тех игроков каких хотели болелы и все равно мимо ) Вот и у Валеры та же проблема,играть по большому счету и некому!
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