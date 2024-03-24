Зюганов оценил донорскую акцию сборной России

Председатель центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов похвалил футболистов и тренеров национальной сборной.
- В субботу национальная команда провела донорскую акцию.
- Представители сборной России сдавали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
– Сборная России сдала кровь для пострадавших, готовы стать донорами футболисты клубов. Как вы это оцените?
– Достойный поступок, благородное дело. Надо помогать людям. Настоящий спортсмен знает, что такое травмы и повреждения, насколько важна помощь докторов.
- Трагедия произошла в пятницу вечером.
- В результате теракта погибли более 130 человек.
- 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.