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    Зюганов оценил донорскую акцию сборной России

    Председатель центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов похвалил футболистов и тренеров национальной сборной.

    • В субботу национальная команда провела донорскую акцию.
    • Представители сборной России сдавали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

    – Сборная России сдала кровь для пострадавших, готовы стать донорами футболисты клубов. Как вы это оцените?

    – Достойный поступок, благородное дело. Надо помогать людям. Настоящий спортсмен знает, что такое травмы и повреждения, насколько важна помощь докторов.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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