Зюганов оценил донорскую акцию сборной России

Председатель центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов похвалил футболистов и тренеров национальной сборной.

В субботу национальная команда провела донорскую акцию.

Представители сборной России сдавали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

– Сборная России сдала кровь для пострадавших, готовы стать донорами футболисты клубов. Как вы это оцените?

– Достойный поступок, благородное дело. Надо помогать людям. Настоящий спортсмен знает, что такое травмы и повреждения, насколько важна помощь докторов.