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    • Президент «Барселоны» подтвердил интерес к полузащитнику «Наполи»

    Президент «Барселоны» подтвердил интерес к полузащитнику «Наполи»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании клуба усилиться опорным хавбеком из Серии А.

    Он подтвердил заинтересованность каталонцев в трансфере Станислава Лоботки из «Наполи».

    «Мы обсуждали этот вопрос с [спортивным директором] Деку, и «Барса» хотела бы его подписать, но сначала должно произойти многое другое», – заявил Лапорта.

    • Рыночная стоимость Лоботки – 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне полузащитник сделал 1 ассист в 40 матчах.
    • Контракт словака с «Наполи» действует до 2027 года.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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