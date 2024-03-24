Президент «Барселоны» подтвердил интерес к полузащитнику «Наполи»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании клуба усилиться опорным хавбеком из Серии А.

Он подтвердил заинтересованность каталонцев в трансфере Станислава Лоботки из «Наполи».

«Мы обсуждали этот вопрос с [спортивным директором] Деку, и «Барса» хотела бы его подписать, но сначала должно произойти многое другое», – заявил Лапорта.