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    • Медиалига организует матч со сбором средств для жертв теракта в «Крокусе»

    Медиалига организует матч со сбором средств для жертв теракта в «Крокусе»

    Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил сыграть в Медиалиге 15-летнего мальчика Ислама, который вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта.

    Позднее Егоров опубликовал переписку с Исламом. Тот согласился сыграть за «БроукБойз».

    Однако сейчас обсуждается другой формат – технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава подтвердил планы организовать матч со сбором средств для жертв теракта.

    «Матч уже в разработке, пройдет перед стартом сезона!» – написал Кортава в своем телеграм-канале.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы

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