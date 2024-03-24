Медиалига организует матч со сбором средств для жертв теракта в «Крокусе»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил сыграть в Медиалиге 15-летнего мальчика Ислама, который вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта.

Позднее Егоров опубликовал переписку с Исламом. Тот согласился сыграть за «БроукБойз».

Однако сейчас обсуждается другой формат – технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава подтвердил планы организовать матч со сбором средств для жертв теракта.

«Матч уже в разработке, пройдет перед стартом сезона!» – написал Кортава в своем телеграм-канале.