Медиалига организует матч со сбором средств для жертв теракта в «Крокусе»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил сыграть в Медиалиге 15-летнего мальчика Ислама, который вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта.
Позднее Егоров опубликовал переписку с Исламом. Тот согласился сыграть за «БроукБойз».
Однако сейчас обсуждается другой формат – технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава подтвердил планы организовать матч со сбором средств для жертв теракта.
«Матч уже в разработке, пройдет перед стартом сезона!» – написал Кортава в своем телеграм-канале.
- Трагедия произошла в пятницу вечером.
- В результате теракта погибли более 130 человек.
- 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.