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    Воспитанник «Спартака» вывел из «Крокуса» более 100 человек

    15-летний работник гардероба «Крокус Сити Холла» Ислам помогал людям убегать из здания по ходу теракта.

    «Во время нападения и последующего пожара Ислам направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток взял всe в свои руки и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу – в безопасность.

    В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака», – написал источник.

    • Сегодня «Спартак» отменил товарищеский матч с «Нефтчи» в Баку.
    • В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 133 человек, ранены – более 100.

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    Источник: «Бомбардир»

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