Воспитанник «Спартака» вывел из «Крокуса» более 100 человек

15-летний работник гардероба «Крокус Сити Холла» Ислам помогал людям убегать из здания по ходу теракта.

«Во время нападения и последующего пожара Ислам направлял людей. Заметив, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, подросток взял всe в свои руки и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию «Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу – в безопасность.

В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака», – написал источник.